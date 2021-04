Trentino, da lunedì 26 prime superiori in presenza al 100%

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - In Trentino la tabella di marcia del ritorno in aula degli studenti delle scuole superiori si discosterà rispetto a quanto discusso nella conferenza Stato-Regioni, cioè un rientro tra i banchi al 60% in zona gialla e arancione. Da lunedì prossimo, quindi, le prime classi degli istituti superiori della provincia autonoma torneranno in presenza al 100%.

La settimana sarà decisiva anche per effettuare ulteriori valutazioni e fissare invece a lunedì 3 maggio un ritorno al 100% per gli studenti dell'ultimo anno. Restano invece in presenza al 50% gli anni intermedi.

"Abbiamo voluto dare una forte attenzione agli studenti del primo e dell'ultimo anno, in quanto all'inizio e alla fine del loro percorso scolastico: per questi ultimi, anche d'accordo con i dirigenti, riteniamo di svolgere ulteriori monitoraggi nei prossimi giorni ma l'orientamento è di ripartire il 3 maggio a pieno regime, eventualmente con qualche forma di flessibilità per situazioni particolari ma invitando comunque gli istituti a riportare in presenza gli studenti nel numero più alto possibile", spiega l'assessore provinciale all'Istruzione Mirko Bisesti. (ANSA).