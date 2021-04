Nasce a Bolzano Lenet group Spa, evoluzione di Thun Spa

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Nasce la holding Lenet group Spa, quale evoluzione della società altoatesina Thun Spa. Il nuovo gruppo, basato su uno schema societario orizzontale, avrà funzioni di coordinamento e di sviluppo omincanale mediante il rafforzamento dei brand del gruppo, la diversificazione, l'espansione su nuovi mercati e lo sviluppo di canali di business digitale.

A quanto riferito dal vicepresidente Simon Thun e dall'amministratore delegato Francesco Pandolfi, si prevede una crescita del 13% in un arco temporale compreso tra l'anno in corso e il 2024, per un valore stimato di incremento del fatturato pari a 100 milioni di euro, fino a 210 milioni. In particolare, si stima una crescita inorganica del 60%, un aumento del margine operativo lordo dell'11% (Ebitda), una sensibile riduzione della posizione finanziaria netta (sotto la soglia 2,5 volte Pnf/Ebitda) e un progressivo incremento del flusso di cassa (al 33% dell'Ebitda del 2024).

"Il gruppo si fonderà su tre pilastri (logistica, retail e digitale), sulla base dei principi che hanno fatto la storia di Thun, come l'attenzione alle persone, l'impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente", ha spiegato Simon Thun.

Thun continuerà ad avere un ruolo centrale quale "brand" di punta, a cui si aggiungerà "Teddy Friends" (per lo sviluppo di un cartone animato con Warner media), Unitable e Luxpets, dedicato agli animali di compagnia. Verrà inoltre rafforzato il marchio Thun Cafè nel settore food e lanciata una nuova azienda nel mondo della moda. (ANSA).