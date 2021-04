Ciclismo: Tour of the Alps, Moscon fa il bis a Naturno

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Gianni Moscon concede il bis nel Tour of the Alps imponendosi a Naturno, regalando alla Ineos Grenadiers il secondo successo in tre giorni.

Il ciclista trentino ha vinto la terza frazione , 162 km da Imst, in Austria, a Naturno, battendo allo sprint i compagni di fuga Felix Groesschartner (Bora-Hansgrohe) e Michael Storer (Team Dsm).

Il britannico Simon Yates (Team BikeExchange) ha difeso la sua leadership in classifica generale in cui ha 45" di vantaggio sul russo Pavel Sivakov e 1'04" sullo spagnolo Pello Bilbao. Moscon è 15/o a 2'12". (ANSA).