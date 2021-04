Incastrata in tromba ascensore, grave 56enne a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Una donna di 56 anni ha riportato gravi ferite in un incidente sul lavoro, avvenuto in un edificio di via Gilm a Merano. Per motivi ancora in via di accertamento la donna è rimasta incastrata nella tromba dell'ascensore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce bianca che ha trasportato la ferita all'ospedale. (ANSA).