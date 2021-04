Covid: 4 decessi in Trentino, somministrati 142.280 vaccini

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Ci sono 4 nuovi decessi per Covid in Trentino: si tratta di 2 donne e di 2 uomini, età media 84 anni circa. Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riferisce che al momento risultano ricoverati negli ospedali 149 pazienti, di cui 30 in rianimazione (2 in più di ieri). Le dimissioni ieri sono state esattamente il doppio rispetto ai nuovi ricoveri (18 contro 9). Ieri sono stati analizzati 960 tamponi molecolari che hanno individuato 36 nuovi casi positivi e confermato 39 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Attraverso i 1.1634 tamponi rapidi notificati all'Azienda sanitaria sono stati individuati altri 49 nuovi contagi. Dei nuovi positivi di oggi, 34 sono asintomatici e 49 pausi sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Come sempre ci sono contagi fra giovani e giovanissimi: oggi ne vengono riportati 11 (2 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 0 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni). Le classi in quarantena ieri erano 57. Ci sono poi 28 nuovi casi fra le classi più mature: 17 hanno tra 60-69 anni, 7 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni.

Il totale delle vaccinazione è pari a 142.280 somministrazioni, compresi 41.252 richiami e le dosi riservate a ultra ottantenni e ultra settantenni, rispettivamente 53.776 e 33.244 dosi. (ANSA).