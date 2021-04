Furgone contro tir su A22, 2 feriti e traffico bloccato

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - Due feriti e traffico bloccato ancora una volta lungo l'Autostrada del Brennero, in carreggiata sud, al confine fra le province di Trento e Verona, a seguito di un tamponamento tra un furgone e un tir.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'elicottero del '118'. Entrambi i feriti, di 22 e 25 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente è l vaglio della Polizia stradale.

Nello stesso tratto di autostrada era avvenuto giovedì scorso un analogo tamponamento in cui era rimasto coinvolto un imprenditore trentino, morto ieri in ospedale a seguito delle ferite riportate. (ANSA).