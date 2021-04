Covid: nessun decesso e solo 13 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - Nessun decesso e solo 13 nuovi contagi (5 al molecolare e 8 all'antigenico) in Trentino, su 936 tamponi. Lo segnala l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino quotidiano.

Intanto le vaccinazioni sono arrivate quasi a quota 140.000 (139.518, compresi 41.208 richiami e le dosi riservate ad ultra ottantenni e ultra settantenni, rispettivamente 53.502 e 32.105).

I tamponi molecolari analizzati sono stati 501. I test antigenici notificati all'Azienda sanitaria sono stati invece 435. Fra i nuovi positivi ci sono anche 3 bambini. Ieri le classi in quarantena erano 56.

I nuovi ricoveri in ospedale sono stati 7, mentre le dimissioni si sono fermate a 3: il numero totale di pazienti Covid sale a quota 161; 28 persone si trovano ancora in rianimazione. I nuovi guariti sono 38. (ANSA).