Covid: nessun decesso e appena 10 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno effettuato 261 tamponi pcr (84 dei quali nuovi test), registrando 8 nuovi casi positivi al Covid-19. Altri 2 positivi sono stati rilevati sulla base di 1.223 test antigenici rapidi. Non vengono segnalati decessi dovuti alle conserguenze dell'infezione da coronavirus: il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, resta fermo così a 1.156.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.575, mentre i guariti sono 69.397 (72 in più rispetto ad ieri). Tornano a salire i ricoveri per Covid in Alto Adige che ora sono 135, rispetto ai 130 di ieri.

Mentre sono stabili i numeri in terapia intensiva (16) e nella cliniche private (16), sale di 5 unita (da 60 a 65) il numero di pazienti nei normali reparti ospedalieri.