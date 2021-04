Ciclismo: Tour of the Alps; Moscon vince la prima tappa

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Gianni Moscon ha vinto la tappa d'apertura del Tour of the Alps 2021 di ciclismo, disputata fra Bressanone (Bolzano) e Innsbruck (Austria), lunga 140,6 chilometri. Il corridore della Ineos, con un attacco a 3 chilometri dall'arrivo, è andato via fino alla fine, precedendo nell'ordine Idar Andersen e Alexandr Riabushenko. Moscon è il primo leader della classifica generale. (ANSA).