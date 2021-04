Covid: 4 decessi in Trentino, calano i ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Sono 4 i decessi per Covid in Trentino: si tratta di 3 uomini e di 1 donna, di età compresa fra i 74 e gli 86 anni. Lo certifica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino quotidiano. Continua la flessione del numero dei ricoverati in ospedale che scendono a 152, di cui 33 in rianimazione, grazie anche al numero delle dimissioni che doppia i nuovi ricoveri (11 contro 6).

I 1.070 tamponi molecolari eseguiti hanno permesso di individuare 23 nuovi casi positivi, mentre sono 40 quelli individuati da 896 test rapidi notificati all'Azienda sanitaria.

Tra i nuovi positivi ci sono 10 bambini o ragazzi: 1 ha meno di 2 anni, 4 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni.

Nelle fasce più mature troviamo 8 contagi nuovi tra i 60 ed i 69 anni, 5 tra 70-79 anni e 5 di 80 e più anni.

Intanto le vaccinazioni arrivano a 133.000, cifra che comprende 41.102 richiami e le dosi riservate a ultra ottantenni (53.122 dosi) e ultra settantenni (29.194 dosi). (ANSA).