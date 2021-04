Gimbe, Bolzano top per intensiva, casi e over 80 vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - La Provincia di Bolzano - secondo i nuovi dati Gimbe - ha il più basso tasso di letti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid (13%). La media nazionale è del 39% e la Provincia di Trento è al 41%. Bolzano è prima anche per i casi di positività su 100 mila abitanti (59), mentre Trento ne ha 277.

L'Alto Adige si conferma anche in testa per gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale, che ormai sono due terzi (65,8%). Il Trentino è in seconda posizione con il 59,6%. Le due province autonome scendono invece nella classifica che riguarda tutta la popolazione vaccinata: Bolzano è in terza posizione (8%) alle spalle di Piemonte e Molise e Trento in settima posizione (7,3%). Nella fascia 70-79 anni l' Alto Adige ha il più alto tasso di prime dosi (45,2%) e il Trentino quello dei cicli completati (5,9%). (ANSA).