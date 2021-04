Covid: Kompatscher, bene dati, ma partita non è ancora vinta

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher esprime soddisfazione per il netto miglioramento dei dati Covid, confermato dall'ultimo rapporto Gimbe. Secondo Kompatscher, "è il frutto di un lavoro di squadra e di una strategia che si basa sul rispetto delle regole, sulla responsabilità individuale e collettiva, sui tantissimi test e, infine, sulla buona organizzazione della campagna vaccinale". Il presidente della Provincia di Bolzano evidenzia che "questo è stato possibile grazie alla collaborazione della Provincia - in particolare la sanità e la protezione civile - con i Comuni e il mondo del volontariato".

"La partita comunque non è ancora vinta", mette in guardia Kompatscher. "Per questo motivo ulteriori passi di riapertura saranno accompagnati dalla strategia di testing con l'implementazione del green pass ed un'ulteriore accelerazione della campagna vaccinale", conclude il governatore. (ANSA).