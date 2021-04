Tennis: i complimenti di Djokovic a Sinner, "è il futuro"

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "E' un giocatore completo, colpisce bene su tutte le superfici. E' il futuro del nostro sport": ha usato parole impegnative Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale e mostro sacro della racchetta, per complimentarsi con Jannik Sinner dopo averlo battuto per 6-4 6-2 al terzo turno del torneo di Montecarlo.

"In realtà -ha detto Djokovic a Supertennis tv- Sinner è già il presente del nostro sport, visto che ha giocato la finale a Miami. E' stato un bel match d'esordio per me, una grande sfida.

Sono riuscito a fare le scelte giuste nei momenti giusti".

