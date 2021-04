Sciopero del personale Trenitalia domenica 18 aprile

(ANSA) - TRENTO, 14 APR - Indetto uno sciopero del personale di Trenitalia in Trentino Alto Adige dalle ore 3 di domenica 18 aprile alle 2 di lunedì 19 aprile.

Per i treni regionali - informa la Provincia di Trento - potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, mentre l'agitazione non interessa i treni a lunga percorrenza.

L'agitazione sindacale - precisano Provincia e Trenitalia, potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili anche sull'app Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com e tramite il numero verde 800 89 20 21. (ANSA).