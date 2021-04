Covid: un decesso in Trentino, calano i ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 14 APR - Un decesso per Covid in Trentino. Scendono ancora i pazienti ricoverati che attualmente sono 172, di cui 37 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati infatti solo 6 nuovi ricoveri a fronte di 17 dimissioni. Il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari indica inoltre che i nuovi contagi rilevati da circa 2.500 tamponi sono 133. Nel dettaglio sono 80 i nuovi casi positivi al molecolare e 53 all'antigenico. Ieri i molecolari analizzati sono stati 1.534 e hanno confermato la positività di 39 soggetti che sono stati trovati positivi nei giorni scorsi tramite test rapidi. Sono invece 916 i test rapidi notificati ieri all'Azienda sanitaria.

Sono 38 i nuovi contagi di bambini o ragazzi in età scolare; più precisamente 8 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 12 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 13 tra 14-19 anni. Nelle classi più mature troviamo invece 20 nuovi casi nella fascia 60-69 anni, 9 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

Intanto la campagna vaccinale segna le 126.459 somministrazioni finora eseguite, compresi 40.514 richiami e le 52.148 dosi per gli ultra ottantenni, mentre quelle riservate alla fascia 70-79 anni sono arrivate a 25.696. (ANSA).