Covid: 'tamponci' gratuiti per i provinciali a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 APR - Il personale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco volontari, della Croce bianca e della Croce rossa sta istallando in queste ore, in piazza Magnago a Bolzano, il tendone che, da domani, consentirà a circa 2.600 collaboratori dell'amministrazione provinciale con sede di lavoro nel capoluogo di eseguire gratuitamente i test nasali, i cosiddetti 'tamponcini', per il coronavirus.

"La combinazione fra monitoraggio costante della situazione tramite i test, e prosecuzione della campagna vaccinale, può consentirci di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica. Mi auguro che, così come già sperimentato nelle scuole, vi sia una grande adesione a questo pre-screening", ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

Le aperture previste sono domani e venerdì, dalle ore 8 alle 17.

A partire da lunedì 19 aprile la struttura opererà con una capacità di circa 100 test all'ora, fino a 900 persone al giorno. Si prevede la realizzazione di strutture simili non solo nel capoluogo, bensì su tutto il territorio provinciale. (ANSA).