Ciclismo: anche Pinot sarà al via del Tour of The Alps

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Thibaut Pinot sarà al via del prossimo Tour of The Alps di ciclismo, a quattro anni dalla prima partecipazione e a tre dal primo successo. Il 30enne corridore francese tornerà al Tour of the Alps, in programma dal 19 al 23 aprile, con l'obiettivo di ritrovare certezze in vista del Giro d'Italia, dopo un complicato inizio di stagione. "E' sempre bello tornare a una gara che sei già riuscito a vincere, riporta alla mente bei ricordi - ha detto Pinot -. Le tappe al Tour of the Alps sono spesso brevi, montuose, esplosive: percorsi impegnativi che si sposano perfettamente col mio temperamento. È una corsa a tappe che mi piace tanto, da sempre centrale nel mio calendario, perché arriva in un momento cruciale della preparazione al Giro d'Italia. È ovvio che fare bene al Tour of The Alps ti permette di arrivare al Giro con ottime credenziali". (ANSA).