Scialpinista sorpreso da bufera, soccorso nella notte

(ANSA) - TRENTO, 13 APR - Si è concluso intorno all'una e trenta l'intervento sulla cima Palon del monte Bondone da parte del soccorso alpino. Uno scialpinista di 25 anni di Mattarello è stato infatti soccorso perché non riusciva a rientrare a causa del freddo e del forte vento. Cinque soccorritori sono stati trasportati da Vason con il gatto delle nevi ma la difficile condizioni meteorologica li ha costretti a proseguire a piedi fino a Cima Palon dove è stato recuperato il 25enne. Il giovane, in stato confusionale e con un principio di ipotermia, è stato sottoposto ai primi accertamenti medici e poi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Per le operazioni di soccorso è stata fondamentale la collaborazione con i gestori degli impianti di risalita e con i vigili del fuoco. (ANSA).