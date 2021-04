Evasore fiscale seriale, Gdf sequestra due immobili

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Bolzano ha sequestrato due appartamenti, per un valore di circa seicentomila euro, nei confronti di un 42enne residente a Merano di origine siciliana.

Il provvedimento di sequestro ha interessato due immobili di pregio che si trovano a Lana e Merano ed è stato emesso dal tribunale di Trento nei confronti del 42enne titolare di diverse società operanti nel campo dell'edilizia. Già in precedenza l'uomo era stato arrestato dalle fiamme gialle per irregolarità in ambito fiscale.

Da indagini patrimoniali, riferisce la Guardia di finanza, è emerso che l'uomo avrebbe mantenuto un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati e, pur risultando nullatenente, avrebbe disposto "in maniera indiretta" di beni immobiliari di pregio, formalmente intestati alla moglie. Sulla base di tali elementi, è stata avanzata la richiesta di applicazione delle cosiddette "misure di prevenzione patrimoniale", previste dal "Codice delle leggi antimafia".

