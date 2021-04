Ambiente: da Tamoil e Snam prima stazione metano e biogas

(ANSA) - MILANO, 12 APR - E' stata inaugurata nell'area di servizio Tamoil di Paganella Est sull'Autobrennero la prima stazione di rifornimento di metano compresso per autotrazione (Cng) realizzata in collaborazione con Snam4Mobility (Snam), che erogherà anche biometano. Lo annunciano le due aziende sottolineando che sono previste aperture entro maggio in Abruzzo a Mozzogrogna (Chieti), in Lombardia a Madigano (Cremona), nelle Marche ad Ascoli Piceno e in Piemonte a Pinerolo (Torino).

"Questa nuova stazione di servizio - ha commentato Silvia Gadda, responsabile Retail di Tamoil Italia - rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità green, sostenibile e orientata al futuro, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di qualità, di offerta e di competitività".

"Autostrada del Brennero - le ha fatto eco il direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero Carlo Costa - investe in innovazione ed efficienza nel settore dei trasporti, che rappresentano la via per raggiungere gli obiettivi di stimolo della crescita economica e della mitigazione dei cambiamenti climatici". "Autobrennero - ha aggiunto - prevede di realizzare nuove stazioni di rifornimento a idrogeno, Gpl, Cng, Gnl (metano liquefatto per autotrazione pesante) e punti di ricarica per veicoli elettrici".

"Con la prima stazione realizzata in collaborazione con Tamoil Italia - ha spiegato Andrea Ricci, vicepresidente senior per le stazioni di rifornimento di Snam4Mobility - compiamo un ulteriore passo verso il rafforzamento dell'infrastruttura di distribuzione di gas naturale e biometano anche lungo le autostrade". "Snam4Mobility - ha concluso - continuerà a investire per consentire a carburanti alternativi e sostenibili come Cng, Gnl, biometano, bioGnl e idrogeno di favorire la decarbonizzazione". (ANSA).