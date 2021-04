Covid: giornata senza decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - Nessun decesso Covid nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige. In Provincia di Bolzano i nuovi casi sono 74 (analizzando 638 tamponi pcr e 4.263 test antigenici). In Alto Adige in rianimazione si trovano 22 pazienti Covid, 76 nei normali reparti e 45 nelle cliniche private. Sono invece 2.740 gli altoatesini in quarantena.

In Trentino dai 1.312 tamponi molecolari analizzati ieri (746 dall'Ospedale Santa Chiara e 566 dalla Fem) sono emersi 42 nuovi casi positivi, accanto alla conferma della positività di 25 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai tamponi rapidi. Dai 895 test antigenici notificati all'Azienda sanitaria invece i positivi emersi sono 51. Le vaccinazioni sono ad un passo dalle 120.000. (ANSA).