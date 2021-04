Covid: un decesso e 87 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Un altro decesso per coronavirus è stato registrato in Alto Adige (il totale raggiunge quota 1.150). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 950 tamponi molecolari accertando 53 nuovi casi positivi; altri 34 positivi sono stati intercettati con 9.492 test rapidi antigenici positivi.

I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76 (+4), 45 (-6) sono quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. I pazienti in terapia intensiva sono 23 (uno in meno rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 154. (ANSA).