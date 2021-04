Covid: apre a Trento il 'drive through vaccinale'

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Da mercoledì 14 aprile, a Trento, nel parcheggio del PalaTrento in via Fersina sarà attivo il primo drive through vaccinale Covid del Trentino.

Lo rende noto l'Azienda sanitaria precisando che il tendone, corredato da un rimorchio messo a disposizione dalla Protezione civile del Trentino, è allestito nella stessa area che ospita il drive through tamponi.

Sono state organizzate due linee vaccinali che consentono di somministrare le dosi contemporaneamente ai passeggeri di due auto senza la necessità di dover scendere dal mezzo. I tempi - calcolati per la vaccinazione, dall'accettazione alla somministrazione - sono di circa tre minuti a cui si aggiungono 15 minuti di attesa, dopo la somministrazione, all'interno del parcheggio, in un'area dedicata a garantire un'immediata assistenza negli eventuali casi di reazioni avverse a rapida insorgenza.

Le vaccinazioni al drive through saranno effettuate dalle ore 14 alle ore 17. Si inizierà con la somministrazione di 180 vaccini al giorno e si stima che a pieno regime si potranno superare le 600 dosi al giorno. (ANSA).