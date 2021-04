Ciaspolada 2022 sarà valida come Campionato europeo

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Annullata a causa della pandemia l'edizione 2021, il comitato organizzatore della Ciaspolada comunica che la gara in programma nel gennaio 2022 sarà valida per il Campionato europeo.

"Si tratta di un riconoscimento prestigioso - afferma il patron della manifestazione Gianni Holzknecht - che conferma una tradizione importante iniziata con i mondiali del 2013 e del 2019. Ospitare gli europei nell'anno della ripartenza ci da entusiasmo e il comitato organizzatore sta già lavorando per la candidatura per i mondiali del 2024".

Da quest'anno l'attività agonistica sarà gestita dalla Federazione italiana sport orientamento: per questo nel programma della prossima Ciaspolada sarà presente anche una gara dimostrativa di orienteering con le racchette da neve. (ANSA).