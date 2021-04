Covid: Tar Bolzano respinge sospensione 'tamponcini'

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Il Tar di Bolzano ha rigettato la richiesta, presentata da alcuni genitori, di sospensione cautelare dei test nasali 'fai da te' nelle scuole. Il decreto del governatore Arno Kompatscher prevede l'obbligatorietà dei 'tamponcini'. Chi non aderisce passa in Dad. L'udienza della camera di consiglio del Tar di Bolzano sul ricorso è stata fissata per il 27 aprile. (ANSA).