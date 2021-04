Kompatscher, obbligo test previsto da ordinanza provinciale

(ANSA) - BOLZANO, 07 APR - "La circolare del Miur non modifica l'attuale base giuridica". Lo precisa - interpellato dall'ANSA - il governatore altoatesino Arno Kompatscher, ribadendo la validità della sua ordinanza che prevede l'obbligatorietà dei test nasali nelle scuole. "La circolare - aggiunge il presidente della Provincia autonoma - evidenzia che a livello statale non ci sono ordinamenti che prevedono l'obbligatorietà dei test". Secondo Kompatscher, "la base giuridica è infatti rappresentata da un'ordinanza provinciale, tuttora in vigore". "Le normative statali - prosegue - più volte e in modo esplicito prevedono provvedimenti specifici locali in determinanti situazioni. Per questo motivo l'ordinanza provinciale è pienamente conforme alle normative statali", conclude Kompatscher. (ANSA).