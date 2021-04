Crisi: 50 milioni a Pmi associate a Confindustria Trento

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Sarà riservata alle piccole e medie imprese associate a Confindustria Trento gran parte del nuovo accordo Fei attivato da Mediocredito Trentino Alto Adige con l'utilizzo del Fondo Paneuropeo di garanzia.

Si tratta di 50 milioni di euro, che Confindustria Trento ha blindato a favore dell'industria trentina grazie all'accordo siglato da Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento, e Diego Pelizzari, direttore generale di Mediocredito, al fine di garantire finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni di favore al sistema delle pmi aderenti all'associazione.

L'accordo - dice una nota - si innesta sull'operazione annunciata nelle scorse settimane dall'istituto, che ha siglato, prima banca in Europa, il nuovo accordo sul Fondo Paneuropeo di garanzia gestito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo degli investimenti, per veicolare sul proprio territorio di competenza 400 milioni di euro e dare respiro alle aziende messe in difficoltà dalla crisi innescata dall'emergenza Covid-19. (ANSA).