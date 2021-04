Maltempo: in Alto Adige allerta alfa per raffiche di vento

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Il gruppo di valutazione della Protezione civile altoatesina ha allertato le forze di intervento a causa delle forti raffiche di vento in arrivo - secondo le previsioni - nelle prossime 24 ore. Lo stato di protezione civile resta al livello di attenzione (alfa) già previsto per la pandemia di Covid-19.

Il motivo dell'allerta - spiega il presidente della conferenza di valutazione e direttore del Centro di allerta Willigis Gallmetzer - sono i forti venti previsti per domani, martedì, che potranno raggiungere punte dai 75 agli 80 chilometri orari anche a valle.

Particolarmente colpite saranno la parte occidentale e quella meridionale e cioè in particolare Val Venosta e Val d'Adige. Si temono cadute di alberi lungo gli assi stradali; richiesta anche attenzione per gli oggetti spostati dalle raffiche di vento così come a chi lavora nei boschi e a quanti risiedono vicino a boschi o alberi. Il livello di attenzione alfa è il secondo di quattro livelli ed è decretato per segnalare un evento rilevante per la protezione civile che va monitorato attentamente. Tutte le parti coinvolte vengono avvertite e possono adottare provvedimenti adatti. Anche la popolazione viene avvisata dell'evento in arrivo, in modo da non essere colta impreparata. (ANSA).