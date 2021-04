Covid: 3 decessi in Alto Adige, nessuno in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Tre decessi Covid e 48 nuovi casi in Alto Adige e nessun decesso e 40 nuovi casi in Trentino.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento ha analizzato poco più di 500 tamponi. Le vaccinazioni intanto proseguono; questa mattina in Trentino risultavano somministrate 104.168 dosi, cifra che comprende i 34.446 richiami fin qui effettuati. Le dosi che hanno interessato gli ultra ottantenni sono 46.450; nella fascia 70-79 anni la cifra è pari a 13.919.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 242 tamponi PCR e registrati 26 nuovi casi positivi. Inoltre 22 test antigenici positivi su 951 effettuati. I ricoveri sono 166: 22 in terapia intensiva, 83 nei normali reparti ospedalieri e 61 in cliniche private. 3.303 altoatesini sono attualmente in quarantena. (ANSA).