Scontro tra camion e motocarro a Mala, ferito un uomo

(ANSA) - TRENTO, 03 APR - Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Mala, frazione di Sant'Orsola Terme, in valle dei Mocheni. Dalle prime informazioni, un mezzo pesante in fase di manovra si è scontrato con un Ape. Ad avere la peggio il guidatore del motocarro. Sul posto, oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco, ci sono anche i carabinieri. (ANSA).