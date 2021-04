Covid: 2 decessi in Alto Adige, 145 i nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 03 APR - Sono 2 i decessi per Covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore (1.135 in totale). Sono 102 i positivi su 1.164 tamponi molecolari pcr e 43 quelli positivi al test antigenico (ieri ne sono stati eseguiti 8.288). I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 69, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 61, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 75 persone (58 a Colle Isarco e 17 a Sarnes). Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 21 malati. Le persone che si trovano in quarantene o isolamento domiciliare sono 3.438.

