Imprese terziario, serve un piano per le riaperture

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - Definire un piano di riaperture certo che possa permettere a esercenti, imprenditori e albergatori di ritornare operativi in tempi rapidi. E' quanto chiesto, durante una conferenza stampa, dai presidenti di Confcommercio del Trentino Giovanni Bort, Confesercenti del Trentino Renato Villotti e dell'Assocazione degli albergatori trentini, Gianni Battaiola.

Assieme al piano, gli esponenti delle tre categorie hanno lanciato un appello alla Provincia di Trento affinché fornisca gli strumenti per programmare una riapertura in sicurezza, auspicando una maggiore attenzione nei confronti del settore e nuovi interventi a sostegno delle imprese.

"Alle nostre categorie viene fatto pagare il prezzo della pandemia. Ci troviamo in un momento drammatico per le nostre categorie, ad un anno dall'inizio delle limitazioni imposta dal Governo. Se non si interviene subito molte imprese chiuderanno per sempre. Noi siamo dalla parte del lavoro, ora serve un piano di rilancio", ha detto Bort. (ANSA).