Covid: 4 decessi e 140 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - Sono 4 i decessi per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi sono 140: 64 intercettati da 1.334 tamponi molecolari e 76 da 1.080 test rapidi antigenici.

I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall'assessore Stefania Segnana. I decessi sono avvenuti tutti in ospedale. Gli attuali ricoverati sono 249, di cui 47 in terapia intensiva, in calo rispetto a ieri. I nuovi ingressi in ospedale sono 17, 16 le dimissioni. I vaccini finora somministrati sono 98.445, di cui 33.098 seconde dosi. (ANSA).