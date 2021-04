Covid: 4 decessi, 117 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Quattro decessi,117 nuovi casi e 190 ricoveri: sono questi i dati dell'odierno bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 985 tamponi PCR e registrati 43 nuovi casi positivi. Inoltre 74 test antigenici positivi su 12.495 effettuati. Continua il calo dei pazienti ospedalizzati. In rianimazione sono ricoverati 26 pazienti, di cui uno in Austria, 85 nei normali reparti ospedalieri e 79 nelle cliniche private.

In quarantena attualmente si trovano 3.472 altoatesini. (ANSA).