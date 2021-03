Università Trento, insediato nuovo rettore Deflorian

(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - Si è tenuta oggi la cerimonia d'insediamento del nuovo rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian, trasmessa sul canale youtube dell'ateneo dall'auditorium di Palazzo Prodi. Durante l'evento, organizzato senza pubblico, sono stati consegnati al nuovo rettore la cappa di ermellino, emblema della carica. Il mandato di Deflorian inizierà domani e durerà sei anni.

La cerimonia di passaggio del testimone tra l'uscente Paolo Collini e il nuovo rettore, eletto lo scorso 23 febbraio, è stata aperta con il benvenuto del decano dell'Università di Trento, Remo Job. "La figura del rettore, senza essere mera espressione di potere politico, punta invece sul dialogo con tutte le componenti dell'ateneo, sulla capacità di far tesoro delle espressioni di valore che provengono da tutti", ha detto Job.

"In questi sei anni abbiamo vissuto un'esperienza intensa e assistito a passi avanti in cui l'ateneo è cresciuto e diventato più completo. Oggi l'Università di Trento conta 721 persone, contro le 570 di quando mi sono insediato. Un risultato che abbiamo ottenuto grazie alle risorse stabili garantite dal supporto della Provincia autonoma, ma anche attraverso il successo nei bandi competitivi nazionali e internazionali", ha commentato Collini. (ANSA).