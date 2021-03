(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - La Fondazione Hit - Hub Innovazione Trentino entra in Eit-Manifacturing, partenariato europeo per il sistema manifatturiero avanzato in rappresentanza del sistema della ricerca e dell'innovazione trentina.

Lo fa - dice una nota - accompagnata da due imprese valutate eccellenze nel campo dell'innovazione di questo settore - Dana e Bonfiglioli - e in collaborazione con le realtà del territorio più specializzate nel campo dell'industria 4.0: Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler e Prom Facility di Polo Meccatronica-Trentino Sviluppo.

Eit Manufacturing riunisce i protagonisti dell'industria manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione. Questa comunità della conoscenza e dell'innovazione nell'ambito dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit), con un budget settennale di oltre 350 milioni di euro, conta attualmente oltre 65 partner europei provenienti da 17 paesi.

