Guida con lampeggiante, ma senza patente in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Guidava con il lampeggiante blu, ma senza patente. Il sedicente 'intervento' dell'auto civetta di un giovane tirolese è finito ieri sera a Navis, a pochi chilometri dal Brennero, quando è stato fermato da una vera pattuglia della polizia austriaca.

In un primo momento il 21enne ha addirittura ignorato l'alt dei 'colleghi' e ha proseguito la sua corsa, poco dopo è stato comunque fermato. Nella vettura i poliziotti hanno trovato un tirapugni, vari coltelli e dello stupefacente. In passato contro il giovane era già stato emesso un divieto di detenere armi. La vettura è stata sequestrata sul posto perché non conforme al codice stradale. Per il giovane tirolese è scattata così una denuncia per detenzione di stupefacenti e di armi, guida senza patente, violazione del codice stradale e infine violazione delle normative anti-Covid. (ANSA).