Sanità: pronto soccorso, nuovi codici numerici

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - Nuovi codici numerici in Trentino per il 'triage' del pronto soccorso. Dal primo aprile gli attuali quattro codici colore (rosso, giallo, verde e bianco) verranno implementati con cinque codici numerici, dal più grave (1) al meno grave (5).

Lo rende noto l'Azienda sanitaria precisando che obiettivo principale del passaggio al nuovo sistema a cinque codici è quello di migliorare la presa in carico del paziente e garantire un sistema di triage uniforme a livello nazionale. Tutto ciò secondo quanto indicato dal Ministero della salute nelle Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero del 2019.

Il nuovo sistema di codifica passa quindi dagli attuali quattro codici di triage a un sistema a cinque codici di priorità e tempi di attesa omogeneo su tutto il territorio nazionale. I nuovi codici previsti sono codice rosso (1), codice arancione (2), codice azzurro (3), codice verde (4) e codice bianco (5). (ANSA).