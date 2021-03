Incendio in appartamento, due feriti lievi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - Due persone sono rimaste leggermente ferite nell'incendio di un appartamento al quarto piano di un condominio, in Via Resia, a Bolzano.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 7. Sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo permanente che hanno avuto ragione in breve tempo del rogo, le cui cause sono ancora in via di accertamento.

I due inquilini, nel tentativo di spegnere il fuoco, si sono ustionati leggermente e sono anche stati intossicati dal fumo.

Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Bolzano.

All'intervento hanno preso parte anche la Croce bianca e la polizia dello Stato. (ANSA).