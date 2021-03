Covid: Fugatti,sì a obbligo vaccinazione personale sanitario

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - "Non è bello intervenire in modo drastico, ma in questo momento straordinario servono anche regole straordinarie come quella di obbligare alla vaccinazione il personale sanitario". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di una conferenza stampa al termine della cabina di regia Covid.

Al momento in Trentino le persone vaccinate a settimana sono 8.000-10.000, mentre l'approvvigionamento nelle ultime due settimane è arrivato a quota 20.000 dosi, ha sottolineato Fugatti. "Mediante le scorte medie settimanali - ha aggiunto - saremo in grado di arrivare a 4.000 persone vaccinate al giorno e quindi, dopo Pasqua, a 20.000 alla settimana". "Inoltre, nel giro di una settimana-10 giorni, siamo pronti ad aprire le prenotazioni per gli over 70", ha concluso Fugatti. (ANSA).