Covid: Bolzano riparte dopo Pasqua con test permanenti

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - La Provincia di Bolzano, dopo Pasqua, avvierà una graduale riapertura, accompagnandola però con test permanenti nelle scuole e sui posti di lavoro. Lo ha annunciato il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta. L'obbiettivo è quello di testare due volte alla settimana tutti gli alunni, studenti e dipendenti.

Dal 7 aprile - ha detto - riapriranno le superiore con una presenza del 75%. I ristoranti potranno offrire ai lavoratori il servizio mensa su base contrattuale e i bar potranno riprendere il take away. Riprendono la loro attività anche gli alberghi, ma solo per clienti altoatesini. I negozi, attualmente aperti dal lunedì a venerdì, porteranno lavorare anche di sabato.

Infine gli altoatesini potranno nuovamente muoversi liberamente in tutto il territorio provinciale, mentre ora non possono lasciare i loro Comuni. Resta invece il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Bolzano in queste ore sta cercando l'intesa con Roma sulla strategia delle riaperture graduali accompagnati da test permanenti. Domani è in programma un incontro con le parti sociali in vista dei tamponi sui posti di lavoro del settore privato. Lo stesso è previsto anche per il settore pubblico.

"Serve prudenza per evitare un ulteriore lockdown", ha ribadito il governatore. In un secondo momento, da metà aprile, dovrebbero aprire anche i bar e ristoranti. (ANSA).