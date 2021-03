Covid: 4 morti e 196 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - Altre 4 persone decedute per coronavirus e 196 nuovi contagi in Trentino.

I nuovi positivi intercettati dai tamponi molecolari nelle ultime 24 ore sono 97, 99 invece quelli accertati con test rapidi. In tutto i tamponi sono stati 2.607. L'incidenza è del 7,6%. Sul fronte ricoveri, si registrano -13 pazienti nei reparti e più 2 nelle terapie intensive. I nuovi guariti sono 275. L'incidenza dei contagi è di 252, in calo rispetto a venerdì scorso (275).

La vaccinazione hanno raggiunto quota 93.342: in questo numero sono comprese 31.336 seconde dosi, 42.066 dosi riservate agli ultra ottantenni e 10.638 dosi della fascia 70-79 anni.

Lo ha reso noto in una conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha sottolineato che "se l'Rt del Trentino dovesse restare sotto l'1, come nelle ultime tre settimane, e se l'incidenza dei contagi dovesse andare sotto il 250 per 100.000 abitanti, nei prossimi giorni potremmo passare in zona arancione". (ANSA).