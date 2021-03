Incidente col trattore, grave un agricoltore a Colma

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - Un agricoltore è rimasto gravemente ferito in un incidente con il trattore a Colma, nel comune di Barbiano. Per cause ancora in via di accertamente, l'uomo, un 52enne, è uscito di strada con il mezzo agricolo, capovolgendosi più volte, per circa 100 metri, lungo una scarpata molto ripida.

Il trattore si è fermsato su un sentiero sottostante e l'agricoltore è rimasto incastrato sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ponte Gardena e Barbiano, il soccorso alpino ed il medico d'emergenza con l'elicottero dell'Aiut Alpin. Una volta liberato, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. Accertamenti vengono compiuti dai carabinieri. (ANSA).