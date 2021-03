Covid: Trentino, in classe bimbi nidi, materne ed elementari

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Questa mattina in Trentino sono tornati nelle classi i bambini di nidi, scuole dell'infanzia e scuole elementari, dopo due settimane di didattica a distanza.

Il ritorno in presenza è conseguenza di una decisione presa venerdì scorso dalla Giunta provinciale con la quale, in deroga a quanto stabilito dal governo, è stato anticipato il ritorno sui banchi prima di Pasqua anche in zona rossa. Nelle due settimane passate asili e scuole dell'infanzia sono rimasti aperti per i figli di operatori sanitari e di altre categorie.

In didattica a distanza restano alunni e studenti delle scuole medie e superiori. Per loro la Provincia prevede un ritorno in classe subito dopo Pasqua, condizioni del contagio permettendo. (ANSA).