Covid: commercianti manifestano a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Numerosi operatori commerciali hanno manifestato questa mattina a Rovereto chiedendo la riapertura delle attività economiche il 7 aprile. Presenti rappresentanti di aziende di abbigliamento, calzature, gioiellerie, articoli per la casa.

"Vogliamo poter lavorare, sono state chiuse soltanto le nostre piccole attività e le scuole. Non capiamo perché in altri negozi, dove magari si vendono alimentari, si possano acquistare anche capi di abbigliamento o articoli regalo e nelle nostre piccole attività no. Nessuno sta chiedendo ristori, il nostro miglior ristoro è tornare a lavorare", ha detto il presidente dell'Unione commercio e turismo di Rovereto e Vallagarina, Marco Fontanari. (ANSA).