Brennero: Austria sospende controlli a tappeto

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - Dopo la fine dei controlli della Germania a Kufstein anche l'Austria li ha sospesi al Brennero.

Da metà febbraio chiunque entrava sul territorio austriaco, come anche poi in Germania, doveva essere in possesso di un tampone negativo non più vecchio di 72 ore. I controlli serrati nei primi giorni avevano causato lunghe code di tir. La situazione era poi migliorata con l'istituzione di stazioni per i tamponi per i camionisti all'autoporto Sadobre di Vipiteno.

Da mercoledì, comunque, scatterà l'obbligo di tampone negativo per chi esce dal Tirolo a causa della presenza di una nuova variante inglese nel Land austriaco. Questo obbligo vale anche per spostamenti all'interno dell'Austria. (ANSA).