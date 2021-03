Autostrade: Autobrennero sfrutta crollo traffico per lavori

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAR - L'autostrada del Brennero sfrutta l'attuale forte calo del traffico per lavori di manutenzione.

"Intervenire ora, in particolare di notte quando il traffico autostradale è prossimo allo zero - osserva l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni -, ci permetterà di evitare la predisposizione di cantieri quando saranno finalmente riaperti i confini regionali e, speriamo il prima possibile, torneremo tutti alla normalità".

In questi primi mesi dell'anno ed in particolare nelle ultime settimane, quando l'ulteriore inasprimento delle limitazioni alla circolazione ha prodotto un ulteriore calo del traffico autostradale di mezzi leggeri - sceso rispetto ai dati 2019 di oltre il 50% con punte di -90% nei weekend - Autostrada del Brennero ha concentrato molti dei lavori programmati, dai più semplici a quelli che richiedono provvedimenti impattanti sulla normale circolazione, come la chiusura di stazioni autostradali o di interi tratti di autostrada. Complessivamente, sono 106 gli interventi pianificati a cavallo tra marzo e aprile. "Si tratta di manutenzioni di opere d'arte, di pavimentazioni, o di interventi di soggetti terzi le cui infrastrutture, dalle reti elettriche ad opere viarie, attraversano il sedime autostradale" spiega il direttore tecnico generale, Carlo Costa. A titolo di esempio, in questi giorni si sta procedendo a pavimentazioni che richiedono la temporanea chiusura di Bolzano nord, alla chiusura notturna del tratto Trento sud-Trento nord per manutenzioni programmate dalla Provincia Autonoma di Trento sul viadotto Montevideo, alla chiusura del tratto Pegognaga-Mantova nord con chiusura notturna di Mantova sud per lavori di pavimentazione e alla chiusura dell'allacciamento A22-A4 per manutenzioni.

