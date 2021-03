Covid: 'respinti' 14 viaggiatori senza test al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli in entrata in Italia, effettuati sulla SS12, sulla A22 e presso la stazione ferroviaria, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anti-Covid, personale del commissariato del Brennero ha fatto rientrare in Austria 14 persone che non avevano effettuato il test richiesto per l'accesso sul territorio nazionale. Inoltre, è stato denunciato un cittadino libico di 30 anni che stava entrando in Italia con documenti italiani falsi. (ANSA).