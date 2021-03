Covid: un morto e 137 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 1.108. I nuovi contagi sono 137: 55 sono stati rilevati sulla base di 1.064 tamponi pcr (239 dei quali nuovi test) e 82 sulla base di 9.436 test antigenici.

Il totale dei casi positivi accertati è ora di 69.356: di questi, 66.404 persone (97 in più di ieri) sono state dichiarate guarite.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 35 oltre a 3 all'estero. Calano quelli ricoverati nei normali reparti ospedalieri, che sono 106 (9 in meno), e nelle strutture private convenzionate, che sono 108 (7 in meno). Aumentano, invece, i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: sono 103 (23 in più). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.630. (ANSA).