Covid: nessun decesso in Trentino, calano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Nessun decesso per Covid in Trentino. Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali che al momento registrano 248 pazienti Covid, di cui 45 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri). Le dimissioni dall'ospedale ieri sono state 22; i nuovi ingressi invece si sono fermati a 15.

Sono 177 i nuovi contagi, sono 61 i nuovi casi risultati positivi al molecolare (su 1.350 test) ai quali si affiancano altri 116 positivi all'antigenico (su 1.491 test). I molecolari hanno inoltre confermato la positività di 64 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi positivi, gli asintomatici sono 69, curati a domicilio come i 102 pauci sintomatici rilevati oggi.

Fra i giovanissimi ci sono 28 ulteriori casi (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni) mentre sono più numerosi quelli individuati fra gli ultra settantenni (16 nella fascia 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni). Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 82.676 di cui 28.978 seconde dosi. Nella fascia degli ultra ottantenni sono 38.925 le dosi finora somministrate; quelle della fascia 70-79 anni invece sono state 7.244. (ANSA).